Парижский зоопарк представил нового питомца, которое называет одной из загадок природы

В среду зоопарк в Париже представил свое новое животное, которое получило название "слизь". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, это животное, которое не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но может потреблять пищу и переваривать ее. Существо имеет почти 720 полов, а также склонность к регенерации: может восстановиться за две минуты, если разрезать пополам.

Внешне экспонат похож на гриб, но функционирует как животное.

"Слизь — это живое существо, которое относится к одной из загадок природы", - рассказал Бруно Давид, директор Парижского природоведческого музея, частью которого является зоопарк.

Экспонат был назван в честь научно-фантастического фильма ужасов "Капля" 1958 года, в котором снялся молодой Стив МакКуин, в котором инопланетная форма жизни blob (Слизь) - поглощает все на своем пути в небольшом городке в Пенсильвании.

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