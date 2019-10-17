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  • Парижский зоопарк представил нового питомца, которое называет одной из загадок природы
17 октября 2019, четверг, 17:26 8
Жизнь 2019-10-17T17:26:46+03:00
Українські Новини
Парижский зоопарк представил нового питомца, которое называет одной из загадок природы

Парижский зоопарк представил нового питомца, которое называет одной из загадок природы

в зоопарке Парижа представиил новое животное.Скриншот: youtube/AFP news agency
в зоопарке Парижа представиил новое животное.Скриншот: youtube/AFP news agency

В среду зоопарк в Париже представил свое новое животное, которое получило название "слизь". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, это животное, которое  не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но может потреблять пищу и переваривать ее. Существо имеет почти 720 полов, а также склонность к регенерации: может восстановиться за две минуты, если разрезать пополам.

 

Внешне экспонат похож на гриб, но функционирует как животное.

"Слизь — это живое существо, которое относится к одной из загадок природы", -  рассказал Бруно Давид,  директор Парижского природоведческого музея, частью которого является зоопарк.

Экспонат был назван в честь научно-фантастического фильма ужасов "Капля" 1958 года, в котором снялся молодой Стив МакКуин, в котором инопланетная форма жизни blob (Слизь) - поглощает все на своем пути в небольшом городке в Пенсильвании.

Как сообщали Українські Новини, ранее в одной из самых глубоких пещер мира биологи нашли "адскую сороконожку".

Кроме того, ученые нашли необычные останки мелких животных в антарктическом озере.

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