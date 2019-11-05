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  • В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу
05 ноября 2019, вторник, 16:00 629
Жизнь 2019-11-05T16:01:24+02:00
Українські Новини
В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу

В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу

Футбол, кот, Нью-Йорк

Из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс".

Видео опубликовано на официальной странице команды "Нью-Йорк Джайантс" в Twitter.


"Хэллоуин не закончился", – говорится в подписи к видео.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики. Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит, чтобы продолжить игру.


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