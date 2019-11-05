В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу

Из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс".

Видео опубликовано на официальной странице команды "Нью-Йорк Джайантс" в Twitter.



"Хэллоуин не закончился", – говорится в подписи к видео.



Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики. Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит, чтобы продолжить игру.

Halloween isn't over yet 😹 pic.twitter.com/XhLDP3NgJO — New York Giants (@Giants) November 5, 2019



Как сообщали Українські Новини, кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу.



Ранее в Днепре уличный кот Семен трудоустроился в исторический музей.



Также американский кот стал звездой сети, пока наблюдал за салютом в честь Дня независимости.



Тем временем кот-наркокурьер доставлял в колонию запрещенные вещества.