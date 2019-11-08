Еда подорожала, а коммуналка - снизилась: инфляция по итогам октября

В то время как Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%, в

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре повысились на 0,9%, на одежду и обувь – повысились на 1,9%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – повысились на 0,4%.

По сравнению с октябрем 2018 года в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 6,5%. В январе-октябре инфляция составила 4,2%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.

Как сообщали Українськi Новини, эксперт считает, что рост пенсии в 2020 году зависит от уровня инфляции. Также НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции. Тем временем ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%.