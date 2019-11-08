Дубневич внес более 50 млн гривен залога еще до ареста, - адвокат

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (группа "За будущее"), которого взяли под стражу и установили залог 90 млн гривен, внес до ареста более 50 млн гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Станислав Пелюк.

"Внес более 50 млн. Точную сумму не могу назвать", - сказал адвокат.

По его словам, эти деньги были внесены еще до ареста.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен. Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств.

Также 2 ноября суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов. Однако Дубневич заявил, что удивлен залогом и не знает, где сможет достать такие деньги. Он заявил о намерении подать апелляцию на решение суда о залоге. А защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения.