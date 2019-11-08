Ситуация на Донбассе обострилась: убит боец ВСУ, четверо ранены

В то время, как в Петровском на пятницу, 8 ноября, запланировано начало разведения войск, за прошлые сутки, 7 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец погиб, еще четверо – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов. Три из них, из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами, они устроили у Авдеевки. Трижды неподалеку Водяного стреляли из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Песков велся огонь из РПГ и стрелкового оружия, вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов. У Опитного оккупанты ударили из СПГ, а неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

Также 10 вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды вблизи Крымского стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Еще два обстрела, из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, оккупанты устроили у Южного. Дважды в районе Луганского враг ударил из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Хутора Вольного применили ручные противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Еще дважды у Новолуганского стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Майорска велся огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четверо наших защитники получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 6 ноября, 4 украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.