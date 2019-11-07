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07 ноября 2019, четверг, 17:53 290
Силовые структуры 2019-11-07T17:54:18+02:00
Українські Новини
Порошенко 17 раз не явился на допрос в ГБР, - депутат

Порошенко 17 раз не явился на допрос в ГБР, - депутат

Допрос, ГБР, Порошенко Петр, Максим Бужанский
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко 17 раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram.

"Порошенко в 17й раз не явился на допрос. В свете обещанных посадок весной, это прям Семнадцать Мгновений Весны", - написал он.

Скриншот: Telegram/Макс БужанскийСкриншот: Telegram/Макс Бужанский

Отметим, в четверг, 7 ноября, был запланирован очередной допрос Порошенко. До этого, 5 ноября, он также не пришел на допрос.


Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 

13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.






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