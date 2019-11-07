Порошенко 17 раз не явился на допрос в ГБР, - депутат

Бывший президент Украины Петр Порошенко 17 раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram.

"Порошенко в 17й раз не явился на допрос. В свете обещанных посадок весной, это прям Семнадцать Мгновений Весны", - написал он.

Скриншот: Telegram/Макс Бужанский

Отметим, в четверг, 7 ноября, был запланирован очередной допрос Порошенко. До этого, 5 ноября, он также не пришел на допрос.



Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.



13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.



Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.











