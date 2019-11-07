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07 ноября 2019, четверг, 12:54 508
Финансы 2019-11-07T12:55:10+02:00
Українські Новини
В обменниках Киева курс продажи рубля вырос

В обменниках Киева курс продажи рубля вырос

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В четверг, 7 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 6 ноября, понизился на 4 копейки и составляет 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 4 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева 7 ноября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,95
Максимальный 3,81 5,00
Минимальный 2,50 3,83

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября доллар и евро продолжили "крутое пике".

Гривна резко подорожала на межбанке. Также эксперты дали прогноз курса доллара. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 ноября, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.

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