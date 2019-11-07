В то время как закон о сокращении количества судей Верховного Суда вступил в силу, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) досрочно прекратила свои полномочия.

Об этом говорится в законе №1008 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", опубликованном в парламентской газете "Голос України" 6 ноября и вступившем в силу 7 ноября, передают Українськi Новини.

Со дня вступления в силу закона полномочия членов ВККС прекращаются, а новый руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса.

Новый состав комиссии будет сокращен с 16 до 12 членов. Его обязан будет сформировать Высший совет правосудия в течение 90 дней, то есть до 7 февраля.

Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.

Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100, а 31 октября парламент разблокировал подписание закона, хотя Пленум Верховного Суда просил Президента ветировать этот закон.

Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения. Также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.