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06 листопада 2019, середа, 16:00 14
Фінанси 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Гривня різко подорожчала на міжбанку

Гривня різко подорожчала на міжбанку

Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні.
Гривні.

У той час як експерти дали прогноз курсу долара, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 8 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,69-24,73 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,61-24,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,57-24,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,29% з 27,72 UAH/USD до 24,59 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після падіння гривня різко підскочила у середу, 6 листопада. Також експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень.

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