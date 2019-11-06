Гривня різко подорожчала на міжбанку

У той час як експерти дали прогноз курсу долара, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 8 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,59 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,69-24,73 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,61-24,63 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,57-24,61 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,29% з 27,72 UAH\/USD до 24,59 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, після падіння гривня різко підскочила у середу, 6 листопада. Також експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року. Тим часом НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень.