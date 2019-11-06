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06 ноября 2019, среда, 06:05 640
Экономика 2019-11-06T06:05:01+02:00
Українські Новини
После падения гривна резко подскочила: курс валют на 6 ноября

После падения гривна резко подскочила: курс валют на 6 ноября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

После снижения 5 ноября, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3188,9327
100 долларов США 2471,9467
100 швейцарских франков 2494,4006
1000 иен 227,0806
10 российских рублей 3,9083
100 евро 2746,0856

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Также курс доллара и евро в обменниках подскочил в начале недели.

Тем временем аналитики ГК Forex Club считают, что в ноябре гривна сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн/долл. – на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину.

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