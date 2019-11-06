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  • Зеленський і представники ГПУ та СБУ проігнорували парламентські слухання з питань безпеки журналістів
06 листопада 2019, середа, 16:04 15
ЗМІ 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський і представники ГПУ та СБУ проігнорували парламентські слухання з питань безпеки журналістів

Зеленський і представники ГПУ та СБУ проігнорували парламентські слухання з питань безпеки журналістів

СБУ, ГПУ, Володимир Зеленський, Безпека журналістів
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський і представники Генеральної прокуратури, а також Служби безпеки Украъни проігнорували парламентські слухання з питань безпеки журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

В той же час Офіс Президента на слуханнях представляв заступник голови відомства Кирило Тимошенко, який, однак не виступав у ході слухань.

МВС на заході представляв заступник міністра Антон Геращенко (виступав, але залишив слухання до його завершення), від Нацполіції виступав її голова Ігор Клименко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сьогодні відвідав Харків для представлення нового голови ОДА Олексія Кучера.

Також Міжнародна федерація журналістів включила Україну до числа 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів поряд з Філіппінами, Сомалі, Перу і Палестиною.


Крім того, справи про напад на журналістів будуть під особливим контролем Авакова і міністерства.

Тим часом НСЖУ хотіли бачити Авакова, Зеленського та Клименка на парламентських слуханнях з безпеки.

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