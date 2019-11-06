Дела о нападении на журналистов буду под особым контролем Авакова и министерства

Национальный союз журналистов наряду с главой Сергеем Томиленко, который настаивает на том, что начинать нужно с обеспечения безопасности журналистов, договорился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о том, что дела о нападениях на журналистов будут взяты руководством министерства под особый контроль.

Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступая на парламентский слушаниях относительно безопасности работы журналистов, передают Українськi Новини.

"Накануне слушаний НСЖУ была достигнута договоренность с министром внутренних дел взять на особый контроль расследования всех дел по нападениям на журналистов и внедрить в его ведомстве ежеквартальные отчеты по результатам этой работы", - сказал глава НСЖУ.

Он относится к этой договоренности с осторожным оптимизмом, но говорить о каком-то прогрессе в вопросе безнаказанности можно будет только в случае раскрытия конкретных преступлений против журналистов.

"Пока мы говорим об этом с осторожным оптимизмом. Будут прецеденты наказания нападавших, будут фамилии журналистов в отношении которых восстановлена справедливость – тогда будем говорить о реальном прогрессе в деле защиты украинских журналистов", - сказал Томиленко.

Как сообщали Українськi Новини, Международная федерация журналистов включила Украину в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинами, Сомали, Перу и Палестиной.

Напомним, что НСЖУ хотели видеть Авакова, Зеленского и Клименко на парламентских слушаниях по безопасности.