Журналисты хотят видеть Авакова, Зеленского и Клименко на парламентских слушаниях по безопасности

По результатам опроса журналистов и сотрудников средств массовой информации, проведенного Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ), журналистское сообщество хочет, чтобы в парламентских слушаниях "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков (32% опрошенных), Президент Владимир Зеленский (23%), глава Национальной полиции Игорь Клименко (19%), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (14%) и генеральный прокурор Руслан Рябошапка (10%).

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра - исторические парламентские слушания! Предыдущие слушания по свободе слова в Верховной Раде проходили аж 10 лет назад! Опросили коллег. Наибольшие ожидания по спикерам журналистского сообщества - на инфографике", - написал Томиленко.

Напомним, 6 ноября комитет Рады по вопросам свободы слова проведет парламентские слушания "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

1 ноября Комитет утвердил порядок проведения парламентских слушаний.

Запланированы выступления председателя Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, председателя НСЖУ Сергея Томиленко, исполнительного директора ОО "Институт массовой информации" Оксаны Романюк, председателя Центра прав человека Zmina Татьяны Печончик, журналиста программы "Схемы" Радио Свобода Михаила Ткача, правозащитника-медиаюриста Валерия Макеева, заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, главы Нацполиции Игоря Клименко, прокурора Генеральной прокуратуры Александра Егорова, вр.и.о. начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Александра Мотузяника, председателя Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой.

Также примут участие представители международных организаций, а именно глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнар, зампредседателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Кроме того, в ходе парламентских слушаний выскажут свое мнение журналисты, представители институтов гражданского общества и народные депутаты Украины.

В октябре текущего года НСЖУ зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей.

В целом с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 60 проявления физической агрессии в отношении журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ зафиксировал 90 случаев физической агрессии в отношении журналистов в 2017 году, в связи с чем предложил Раде на слушаниях признать тотальную безнаказанность за преступления против журналистов.