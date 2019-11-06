Зеленский назначил харьковским губернатором Кучера: в округе №179 пройдут довыборы в Раду

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, передают Українські Новини.

"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал он в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера, который сидит возле Президента.

Светличная занимала должность председателя обладминистрации с октября 2016 года.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Национальной гвардии).

Из-за назначения Кучера председателем Харьковской ОГА, в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область) должны будут пройти промежуточные выборы депутата Верховной Рады.

В связи с назначением Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера.

После этого в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна будет назначить промежуточные выборы в округе №179.

Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении.

Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил назначение губернаторов Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

За 2018 год Кучер не получал доходов, но купил две квартиры и два Lexus.