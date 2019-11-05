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  • Украину включили в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов
05 ноября 2019, вторник, 14:40 767
СМИ 2019-11-05T14:41:48+02:00
Українські Новини
Украину включили в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов

Украину включили в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов

Украина, Журналисты, Международная федерация журналистов, Высокий уровень опасности
Журналистика. Фото: pixabay
Журналистика. Фото: pixabay

Международная федерация журналистов включила Украину в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международной федерации журналистов, передают Українськi Новини.

Федерация начала кампанию "Конец безнаказанности за преступления против журналистов", целью которой является привлечение внимания к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире.

В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.

По их мнению, особенно опасным для журналистов городом является Киев.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных.

Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что приводит к цензуре и ограничениям в темах.

Международная федерация журналистов акцентирует особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова.

Как сообщали Українськi Новини, за последний месяц в Украине напали на четырех журналистов


Также Международная федерация журналистов обеспокоена враждой к СМИ в Украине



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