Украину включили в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов

Международная федерация журналистов включила Украину в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. Об этом говорится в сообщении на сайте Международной федерации журналистов, передают Українськi Новини. Федерация начала кампанию "Конец безнаказанности за преступления против журналистов", целью которой является привлечение внимания к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине. По их мнению, особенно опасным для журналистов городом является Киев. С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что приводит к цензуре и ограничениям в темах. Международная федерация журналистов акцентирует особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова. Как сообщали Українськi Новини, за последний месяц в Украине напали на четырех журналистов. Также Международная федерация журналистов обеспокоена враждой к СМИ в Украине.