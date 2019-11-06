Труба ушел в отпуск на свой день рождения

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба ушел в отпуск в то вермя как не собирается в отставку в ближайшие 3 года

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Неожиданно мой день рождения стал предметом новостей для некоторых центральных СМИ, которые обнародовали "график поздравлений"... Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня заблаговременно был запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал он.

Ранее в СМИ был обнародован документ с графиком поздравления директора ведомства с днем рождения.

Сообщается, что в нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы, чтобы его поздравить.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата Трубы за сентябрь составила 71 372 гривны. Ранее Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете. Позже ГБР засекретило дело о прослушке Трубы.

Тем временем Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР.