Директор ГБР Труба в сентябре получил 71 тысячу гривен зарплаты

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы за сентябрь составила 71 372 гривны.\r\nОб этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.\r\nРазмер оклада не уточняется, доплаты - 13 тыс. гривен, премия не выплачивалась. Другие выплаты составили остальную сумму.\r\nПосле вычета налогов Труба получил 57 454 гривны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Кроме того, Труба заявил, что команда Порошенко хотела через Конституционный суд убрать его с должности.\r\nПосле чего Госбюро расследований решило, что будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы. Центральный аппарат Госбюро расследований уже открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке. \r\nТакже сообщалось, что аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственногобюро расследований Романа Трубы могло организовать НАБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n