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14 октября 2019, понедельник, 11:29 203 Документ
Судебная власть 2019-10-14T11:46:28+03:00
Українські Новини
Директор ГБР Труба в сентябре получил 71 тысячу гривен зарплаты

Директор ГБР Труба в сентябре получил 71 тысячу гривен зарплаты

Роман Труба
Роман Труба

Заработная плата директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы за сентябрь составила 71 372 гривны.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Размер оклада не уточняется, доплаты - 13 тыс. гривен, премия не выплачивалась. Другие выплаты составили остальную сумму.

После вычета налогов Труба получил 57 454 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Кроме того, Труба заявил, что команда Порошенко хотела через Конституционный суд убрать его с должности.

После чего Госбюро расследований решило, что будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы. Центральный аппарат Госбюро расследований уже открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке. 

Также сообщалось, что  аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственногобюро расследований Романа Трубы могло организовать НАБУ.

Больше новостей о: Роман Труба ГБР Госбюро расследований зарплата чиновников

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