Труба не собирается в отставку в ближайшие 3,5 года

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не намерен уходить в отставку в ближайшие 3,5 года в то время, как НАПК выявило нарушения в его декларации

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я уйду в отставку через три с половиной года, то есть в срок, который предусматривает закон", - сказал он.

По его словам, он не занимается политикой, но проводит встречи с представителями власти, в том числе с главой офиса президента Андреем Богданом исключительно по рабочим вопросам.

Как сообщали Українськi Новини, в суде заявили, что люстрационную проверку директора Госбюро расследований Трубы не проводили. Также директор ГБР Труба вышел из отпуска на работу из-за отказа провести конкурс на руководящие должности.

Кроме того, Труба жил в 2018 на зарплату, проценты в банках и доходы от отчуждения имущества.

Тем временем ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.