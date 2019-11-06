Труба пішов у відпустку на свій день народження

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба пішов у відпустку в той час як не збирається у відставку в найближчі 3 роки

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Несподівано мій день народження став предметом новин для деяких центральних ЗМІ, які оприлюднили "графік привітань"... Для тих, хто уважно стежить за моїм таймінгом, повідомляю більш достовірну інформацію: у мене заздалегідь було заплановано відпустку на кілька днів, а не тільки на сьогодні. Їх я хочу провести із сім'єю і близькими людьми, яких, на жаль, дуже рідко бачу", - написав він.

Раніше в ЗМІ було оприлюднено документ з графіком привітання директора відомства з днем ​​народження.

Повідомляється, що в ньому розписано, о котрій годині який відділ має прийти в кабінет Труби, щоб його привітати.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Труби за вересень склала 71 372 гривні. Раніше Труба знайшов круте прослуховування у себе в кабінеті. Пізніше ДБР засекретило справу про прослуховування Труби.

Тим часом Труба відхрестився від "зливу" інформації у справах ДБР.