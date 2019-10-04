подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 октября 2019, пятница, 14:55 12
Силовые структуры 2019-10-04T14:56:04+03:00
Українські Новини
Управление спецрасследований ГПУ может быть ликвидировано, - Рябошапка

Управление спецрасследований ГПУ может быть ликвидировано, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который заявил, что начат аудит большого количества дел, закрытых при предыдущей власти, в том числе, относительно Burisma, допускает ликвидацию управления спецрасследований Генпрокуратуры до 20 ноября, то есть до даты потери прокурорами функции следствия. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Оно (управление спецрасследований) должно быть рефорировано или ликвидировано", - заявил Рябошапка.

До 20 ноября дела, которые расследует управление, должны быть переданы в Госбюро расследований. Начальник управления Сергей Горбатюк, по словам Рябошапки, может быть или уволен или переведен на должность процессуального руководителя.

При этом генпрокурор подчеркнул, что у него хорошие отношения с Горбатюком. "Здоровые рабочие отношения с господином Горбатюком", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) отказалась увольнять начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и закрыла дисциплинарное производство в отношении него.

Ранее портнов заявил, что Горбатюк вывел из-под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ Сергей Горбатюк Руслан Рябошапка ГБР Украины

Архив
Новости
Нардеп Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа" 15:05
НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода 15:01 Документ
Левочкин предлагает раздать государственную землю гражданам Украины 15:01
Управление спецрасследований ГПУ может быть ликвидировано, - Рябошапка 14:55
В "Слуге народа" пояснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка 14:55
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok