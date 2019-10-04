Управление спецрасследований ГПУ может быть ликвидировано, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который заявил, что начат аудит большого количества дел, закрытых при предыдущей власти, в том числе, относительно Burisma, допускает ликвидацию управления спецрасследований Генпрокуратуры до 20 ноября, то есть до даты потери прокурорами функции следствия. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Оно (управление спецрасследований) должно быть рефорировано или ликвидировано", - заявил Рябошапка.

До 20 ноября дела, которые расследует управление, должны быть переданы в Госбюро расследований. Начальник управления Сергей Горбатюк, по словам Рябошапки, может быть или уволен или переведен на должность процессуального руководителя.

При этом генпрокурор подчеркнул, что у него хорошие отношения с Горбатюком. "Здоровые рабочие отношения с господином Горбатюком", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) отказалась увольнять начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и закрыла дисциплинарное производство в отношении него.

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