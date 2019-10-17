Рябошапка просит Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата парламента Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"В четверг, 17 октября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва", - сказано в нем.

Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По версии следствия, его действия повлекли убытки в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Генеральный прокурор просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты.

Ранее суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче.