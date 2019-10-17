Рябошапка просит Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата парламента Ярослава Дубневича (группа "За будущее").\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"В четверг, 17 октября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва", - сказано в нем.\r\nДосудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо версии следствия, его действия повлекли убытки в размере 93,277 млн гривен.\r\nСледствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.\r\nДоказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".\r\nВ частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГенеральный прокурор просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого депутата.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты.\r\nРанее суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче.