подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 15:50 179
Судебная власть 2019-10-17T15:50:12+03:00
Українські Новини
Рябошапка просит Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича

Рябошапка просит Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича

Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата парламента Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"В четверг, 17 октября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва", - сказано в нем.

Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191  (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По версии следствия, его действия повлекли убытки в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Генеральный прокурор просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты.

Ранее суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче.

Больше новостей о: ГПУ Ярослав Дубневич Руслан Рябошапка

Архив
Новости
Законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает конституционное право человека на защиту и право на профессиональную правовую помощь, - Ставнийчук 16:49
В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист 16:41
По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, - Венедиктова 16:35
Рада ликвидировала два воинских звания 16:26
Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей, - источник 16:13
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Что нужно знать потребителям электроэнергии про монетизацию льгот 07:10
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
Елена Лукаш
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов 17:23
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok