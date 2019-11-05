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05 ноября 2019, вторник, 13:30 696
Финансы 2019-11-05T13:30:43+02:00
Українські Новини
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф

Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф

Электричество, Валерий Тарасюк, НКРЭКУ, Тарифы на электроэнергию
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго

В то время, как глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цена электроэнергии для небытовых потребителей понизится, председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил о необходимости увеличения стоимости электрической энергии для населения.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"У нас зарплаты не будут европейскими, пока мы не построим рынок и пока мы не победим перекрестное субсидирование. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию, мы его платим в цене товара. То есть мы платим маленький тариф, за нас платит хлебзавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебзавод еще и теряет конкуретноспособность", - сказал Тарасюк.

Он отметил, что в среднесрочной и в долгосрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности необходимо выравнивать.

Как сообщали Українські Новини, 4 ноября Тарасюк был избран председателем НКРЭКУ. Ранее Герус заявил, что российской электроэнергии в Украине только 1%.

Также председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир заявил о принятом решении об отмене дифференцированных тарифов с 1 июля, не уточнив, кто и когда это решение принял, однако киевский поставщик электроэнергии опроверг информацию об отмене ночного тарифа для населения.

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