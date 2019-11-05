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05 ноября 2019, вторник, 12:41 147
Силовые структуры 2019-11-05T12:42:05+02:00
Українські Новини
ГБР и СБУ проводят обыски в Ужгородском горсовете

ГБР и СБУ проводят обыски в Ужгородском горсовете

СБУ, Обыски, ГБР, Ужгородский городской совет
ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в Ужгородском городском совете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - сказано в нем.

Другие подробности не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании "Ужгородский турбогаз", бывшего депутата Закарпатского областного совета Михаила Качура.


В сентябре в "Укрэнерго" проводили обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен. 

Также СМИ сообщали, что у руководителя Госэкоинспекции Яковлева прошел обыск

Ранее ГБР провело обыск у избранного депутата Рады Анатолия Урбанского.

Тем временем детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

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