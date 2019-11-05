Мендель опубликовала фото с флагами "ЛНР" в своем Twitter

Спикер Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в своем микроблоге Twitter фото строительства моста в Станице-Луганской, на котором видно флаги так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"). В комментариях пользователи возмутились тем, что приближенный у Президенту человек выкладывает подобные снимки, сообщают Українські Новини.

"После вывода войск ведется строительство моста в Станице-Луганской", - написала Мендель в комментарии к снимку.

Некоторые пользователи предположили, что спикер, вероятно "слепая", и интересовались, зачем она выложила фотографии с флагами непризнанной республики.

Как сообщали Українські Новини, Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter. Также Мендель возмутилась критикой украинско-китайских отношений и попросила "проверять информацию".

Кроме того, Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и во время пресс-марафона указала журналистам на выход. Также Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками.