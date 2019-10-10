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10 октября 2019, четверг, 12:03 584
Политика 2019-10-10T12:03:28+03:00
Українські Новини
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход

Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход

Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время большого пресс-марафона президента на фудкорте Kyiv Food Market, куда он хотел придти с пробежки и в спортивной форме, указала на выход присутствующим там журналистам. Об этом в своем facebook пишет журналистка Ксения Призиглей. 

"Лучшее из прессухи: "Колеги вихід ось там", - Мендель", - процитировала Ксения слова пресс-секретаря президента. 

В комментариях также отметили, что неплохо уже то, что Юлия Мендель не затолкала коллег на выход ногами.

Девочки нет, ничего страшного с вами не будет: до этого Зеленский снова вспомнил о поведении Мендель.

Как сообщали Українські Новини, Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки. Ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Также НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

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