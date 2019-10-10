Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время большого пресс-марафона президента на фудкорте Kyiv Food Market, куда он хотел придти с пробежки и в спортивной форме, указала на выход присутствующим там журналистам. Об этом в своем facebook пишет журналистка Ксения Призиглей.

"Лучшее из прессухи: "Колеги вихід ось там", - Мендель", - процитировала Ксения слова пресс-секретаря президента.

В комментариях также отметили, что неплохо уже то, что Юлия Мендель не затолкала коллег на выход ногами.

Девочки нет, ничего страшного с вами не будет: до этого Зеленский снова вспомнил о поведении Мендель.

Как сообщали Українські Новини, Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки. Ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Также НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.