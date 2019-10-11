Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередной раз пыталась помешать журналистке задать вопрос Президенту.\r\nОб очередном препятствовании работе на пресс-марафоне Зеленского написала журналистка Юлия Забелина и опубликовала подтверждающее видео.\r\n"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала", - написала она.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом в комментариях журналистка Анна Стешенко также поделилась своим опытом общения с Мендель.\r\n"Ооооо-))) и ты испытала тактильный контакт с этой особой... я до сих пор не могу забыть, как Пендель меня подняла за талию и переставила... да уж, нет слов", - написала она.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Мендель указала журналистам на выход во время пресс-марафона\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами. \r\n \r\nhttps:\/\/ukranews.com\/news\/659025-mendel-ukazala-na-vyhod-zhurnalistam