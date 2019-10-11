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11 октября 2019, пятница, 22:24 195
Президент 2019-10-11T22:29:43+03:00
Українські Новини
Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского

Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередной раз пыталась помешать журналистке задать вопрос Президенту.

Об очередном препятствовании работе на пресс-марафоне Зеленского написала журналистка Юлия Забелина и опубликовала подтверждающее видео.

"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала", - написала она.

При этом в комментариях журналистка Анна Стешенко также поделилась своим опытом общения с Мендель.

"Ооооо-))) и ты испытала тактильный контакт с этой особой... я до сих пор не могу забыть, как Пендель меня подняла за талию и переставила... да уж, нет слов", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Мендель указала журналистам на выход во время пресс-марафона

Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами. 

 

https://ukranews.com/news/659025-mendel-ukazala-na-vyhod-zhurnalistam

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