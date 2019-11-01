Мендель возмутилась критикой украинско-китайских отношений и попросила "проверять информацию"

В то время как Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин,

Об этом Мендель написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она поблагодарила Амелина за беспокойство об украинско-китайских отношениях. По ее словам, отвечать на все замечания нет времени, однако решила опровергнуть заявление, что Украина не поздравила Китай с днем независимости.

Мендель прикрепила к посту фотографию поздравления от Украины и сказала, что оно было отправлено в срок.

Она попросила проверять информацию перед ее распространением. Кроме того, спикер отметила, что Украина высоко ценит отношения с Китаем.

Документ: Юлия Мендель/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины в микроблоге Twitter. Также Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками.

Тем временем Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами.