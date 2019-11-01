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01 ноября 2019, пятница, 23:16 20 Документ
Внешняя политика 2019-11-01T23:18:04+02:00
Українські Новини
Мендель возмутилась критикой украинско-китайских отношений и попросила "проверять информацию"

Мендель возмутилась критикой украинско-китайских отношений и попросила "проверять информацию"

День независимости, Китай, Украина-Китай, Спикер Президента Украины, Юлия Мендель
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

В то время как Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин, спикер Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в ответ на критику директора экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолия Амелина украинско-китайских отношений написала, что Украина поздравила Китай с Днем независимости.

Об этом Мендель написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Она поблагодарила Амелина за беспокойство об украинско-китайских отношениях. По ее словам, отвечать на все замечания нет времени, однако решила опровергнуть заявление, что Украина не поздравила Китай с днем независимости.

Мендель прикрепила к посту фотографию поздравления от Украины и сказала, что оно было отправлено в срок.

Она попросила проверять информацию перед ее распространением. Кроме того, спикер отметила, что Украина высоко ценит отношения с Китаем.

Документ: Юлия Мендель/FacebookДокумент: Юлия Мендель/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины в микроблоге Twitter. Также Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками.

Тем временем Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами.

Больше новостей о: День независимости Китай Украина-Китай Спикер Президента Украины Юлия Мендель

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