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05 листопада 2019, вівторок, 10:04 28
Президент 2019-11-05T10:11:28+02:00
Українські Новини
Мендель опублікувала фото з прапорами "ЛНР" у своєму Twitter

Мендель опублікувала фото з прапорами "ЛНР" у своєму Twitter

ЛНР, Twitter, Спікер Президента України, прапор, Юлія Мендель
Фото в Twitter Юлії Мендель. Скріншот: @IuliiaMendel/Twitter
Фото в Twitter Юлії Мендель. Скріншот: @IuliiaMendel/Twitter

Спікерка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму мікроблозі Twitter фото будівництва моста у Станиці-Луганській, на якому видно прапори так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). У коментарях користувачі обурилися тим, що наближена до Президента людина викладає подібні знімки, повідомляють Українські Новини.

"Після виведення військ ведеться будівництво мосту в Станиці-Луганської", - написала Мендель у коментарі до знімка.

Деякі користувачі припустили, що спікерка, ймовірно "сліпа", і цікавилися, навіщо вона виклала фотографії з прапорами невизнаної республіки.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель вибачилася за "Kiev" у себе в Twitter. Також Мендель обурилася критикою українсько-китайських відносин і попросила "перевіряти інформацію".

Крім того, Мендель вкотре відштовхнула журналістку від Зеленського, а під час прес-марафону зазначила журналістам на вихід. Також Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками.

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