Мендель опублікувала фото з прапорами "ЛНР" у своєму Twitter

Спікерка Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму мікроблозі Twitter фото будівництва моста у Станиці-Луганській, на якому видно прапори так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). У коментарях користувачі обурилися тим, що наближена до Президента людина викладає подібні знімки, повідомляють Українські Новини.

"Після виведення військ ведеться будівництво мосту в Станиці-Луганської", - написала Мендель у коментарі до знімка.

Деякі користувачі припустили, що спікерка, ймовірно "сліпа", і цікавилися, навіщо вона виклала фотографії з прапорами невизнаної республіки.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель вибачилася за "Kiev" у себе в Twitter. Також Мендель обурилася критикою українсько-китайських відносин і попросила "перевіряти інформацію".

Крім того, Мендель вкотре відштовхнула журналістку від Зеленського, а під час прес-марафону зазначила журналістам на вихід. Також Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками.