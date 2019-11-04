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04 ноября 2019, понедельник, 19:29 206
Президент 2019-11-04T19:38:21+02:00
Українські Новини
В СБУ Черкасской области второй раз за 4 месяца поменялся начальник

В СБУ Черкасской области второй раз за 4 месяца поменялся начальник

СБУ, Президент Украины, Служба безопасности Украины, Указ Президента, Владимир Зеленский
Юрий Погасий. Фото:
Юрий Погасий. Фото: "Про все"

Президент Владимир Зеленский уволил с должности назначенного в июле начальника управления Службы безопасности Украины в Черкасской области Сергея Ходунова и назначил вместо него Юрия Погасия.

Об этом говорится в указах Президента №800 и №801 от 4 ноября, передают Українськi Новини.

Ходунов занимал эту должность с 29 июля.

Ранее Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко и назначил вместо него Сергея Ходунова. Бойко занимал эту должность с 31 октября 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил главой Черкасской Областной государственной администрации предпринимателя Игоря Шевченко. Также Зеленский уволил 12 глав райадминистраций Черкасской области. Кроме того, Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей.

Тем временем "друг" Богдана и Зеленского нелегально торговал госдолжностями.

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