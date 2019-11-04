Гривна подорожала на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 4 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 24,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,87-24,91 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,78-24,80 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,77-24,82 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,6% с 27,72 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.

За 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс валют в обменниках подскочил в начале недели. Также российский рубль в киевских обменниках взлетел в начале недели. Кроме того, JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 ноября, на 8,10 коп. до 24,7381 UAH/USD.