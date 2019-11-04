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04 ноября 2019, понедельник, 12:12 404
Финансы 2019-11-04T12:17:16+02:00
Українські Новини
Российский рубль в киевских обменниках взлетел в начале недели

Российский рубль в киевских обменниках взлетел в начале недели

курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В понедельник, 4 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 1 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 3,47 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,47 3,97
Максимальный 3,81 5,00
Минимальный 2,30 3,81

Как сообщали Українські Новини, курс валют в обменниках подскочил в начале недели

В то же время, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

Также гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд.

Ранее JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года.

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