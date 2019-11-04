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04 листопада 2019, понеділок, 16:58 15
Фінанси 2019-11-04T19:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня подорожчала на міжбанку

Гривня подорожчала на міжбанку

Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 4 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,87-24,91 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,78-24,80 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,77-24,82 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,6% з 27,72 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.

За 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня. Також російський рубль у київських обмінниках злетів на початку тижня. Крім того, JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 листопада, на 8,10 до 24,7381 UAH/USD.

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