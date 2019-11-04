НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не будет обращаться в суд для ареста имущества бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.



"Санкция преступления, которое ему инкриминируется, не предусматривает конфискацию имущества, поэтому обращаться не будем", - сказал он.



По его словам, арест его имущества теоретически возможен при предъявлении иска на потенциальное возмещение ущерба, однако пока об этом речь не идет.





Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского, а НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.

Однако 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

21 октября Гладковский вышел из СИЗО под залог, а его защита обжалует арест.

Гладковский считает расследование против него политически мотивированным.



Также Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.