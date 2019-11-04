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04 листопада 2019, понеділок, 16:33 6
Силові структури 2019-11-04T16:34:34+02:00
Українські Новини
НАБУ не буде звертатися в суд для арешту майна Гладковського

НАБУ не буде звертатися в суд для арешту майна Гладковського

Суд, НАБУ, Олег Гладковський, Арешт майна, Гладковський-Свинарчук
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не буде звертатися в суд для арешту майна колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Санкція злочину, що йому інкримінується, не передбачає конфіскацію майна, тому звертатися не будемо", - сказав він.

За його словами, арешт його майна теоретично можливий при пред'явленні позову на потенційне відшкодування шкоди, однак поки що про це не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського, а НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень.

Однак 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня Гладковський вийшов з СІЗО під заставу, а його захист оскаржить арешт. Гладковський вважає розслідування проти нього політично мотивованим.

Також Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

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