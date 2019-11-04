подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 15:32 87
Внешняя политика 2019-11-04T15:33:07+02:00
Українські Новини
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей

Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей

Корабли, Керченский пролив, ВМС Украины, Украина-Россия, военные корабли, Елена Зеркаль, Корабли Украины
Корабли ВМС Украины. Фото:
Корабли ВМС Украины. Фото: "Керчь-инфо"

Россия проигнорировала 7 требований Украины отдать 3 корабля Военно-морских сил, захваченные 25 ноября 2018 года у Керченского пролива в то время как адвокат заявил, что Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния.

Об этом написала в социальной сети Facebook заместительница министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передают Українськi Новини.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере 7. Ответов ни на один из них, включая и на последний от 4 октября 2019, мы не получили", - сообщила она.

Зеркаль подчеркивает, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ Россия должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.

Зеркаль отметила, что Россия пытается представить, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободили 24 моряков, о чем немедленно после освобождения сообщила Международному суду. Однако, замминистра указывает, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено, и Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

МИД призывает международное сообщество обратить внимание на невыполнение Россией решения Морского трибунала.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявлял, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Ранее Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей. 

В сентябре Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС. 

Больше новостей о: Корабли Керченский пролив ВМС Украины Украина-Россия военные корабли Елена Зеркаль Корабли Украины

Архив
Новости
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Банки отказывают в обслуживании клиентам из-за плохой репутации, - исследование 16:17
Разведение войск в Петровском перенесли: названа новая дата 16:14
Обвалившаяся вывеска
Логотип "Суспильного" перед входом в "Карандаш" обвалился 16:10
Импорт электроэнергии из России в Украину с 1 ноября вырос в 4 раза 15:54
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok