Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей

Россия проигнорировала 7 требований Украины отдать 3 корабля Военно-морских сил, захваченные 25 ноября 2018 года у Керченского пролива в то время как адвокат заявил, что Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния

Об этом написала в социальной сети Facebook заместительница министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передают Українськi Новини.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере 7. Ответов ни на один из них, включая и на последний от 4 октября 2019, мы не получили", - сообщила она.

Зеркаль подчеркивает, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ Россия должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.

Зеркаль отметила, что Россия пытается представить, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободили 24 моряков, о чем немедленно после освобождения сообщила Международному суду. Однако, замминистра указывает, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено, и Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

МИД призывает международное сообщество обратить внимание на невыполнение Россией решения Морского трибунала.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявлял, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Ранее Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей.

В сентябре Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС.