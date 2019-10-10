Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время, - Пристайко

Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини."Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием", - сказал он.Он отметил, что представители МИДа Украины хотят посмотреть, в каком состоянии эти корабли, не остались ли на них отметки от выстрелов. Пристайко отметил, что ему кажется, что этих следов к моменту возвращения не будет.Министр также добавил, что Украина ожидает, что российская сторона назовет точку координат, откуда корабли можно будет забрать.Как сообщали Українськi Новини, Пристайко считает, что Россия не заинтересована в проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).Ранее в ГБР добились права изъять секретные документы из Офиса Президента по Керченскому инциденту. Также Государственное бюро расследований по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.