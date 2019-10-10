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10 октября 2019, четверг, 23:50 10
Внешняя политика 2019-10-10T23:52:39+03:00
Українські Новини
Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время, - Пристайко

Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время, - Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием", - сказал он.

Он отметил, что представители МИДа Украины хотят посмотреть, в каком состоянии эти корабли, не остались ли на них отметки от выстрелов. Пристайко отметил, что ему кажется, что этих следов к моменту возвращения не будет.

Министр также добавил, что Украина ожидает, что российская сторона назовет точку координат, откуда корабли можно будет забрать.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко считает, что Россия не заинтересована в проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ранее в ГБР добились права изъять секретные документы из Офиса Президента по Керченскому инциденту.

Также Государственное бюро расследований по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Больше новостей о: Россия Корабли Керченский пролив Вадим Пристайко

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