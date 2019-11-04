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04 листопада 2019, понеділок, 15:32 10
Зовнішня політика 2019-11-04T15:41:29+02:00
Українські Новини
Росія сім разів проігнорувала вимогу України щодо повернення кораблів

Росія сім разів проігнорувала вимогу України щодо повернення кораблів

вмс україни, Україна-Росія, Керченська протока, Кораблі України, Військові кораблі, Олена Зеркаль, кораблі
Кораблі ВМС України. Фото:
Кораблі ВМС України. Фото: "Керч-інфо"

Росія проігнорувала 7 вимог України віддати 3 кораблі Військово-морських сил, захоплені 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки в той час як адвокат заявив, що Росія не віддає Україні кораблі через їх технічний стан.

Про це написала у соціальній мережі Facebook заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передають Українські Новини.

"Всього таких звернень із вимогою віддати кораблі було принаймні 7. Відповідей на жоден з них, включаючи і на останній від 4 жовтня 2019, ми не отримали", - повідомила вона.

Зеркаль наголошує, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ Росія повинна негайно передати під контроль України військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

При цьому, ключовим аспектом для міжнародного права є саме корабель, оскільки він є вираженням суверенітету держави-прапора.

Отже, той факт, що Росія досі не віддала Україні незаконно захоплені кораблі, є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права.

Зеркаль зазначила, що Росія намагається переконати, що вона виконала рішення Морського трибуналу, коли звільнили 24 моряків, про що негайно після звільнення повідомила Міжнародному суду.

Однак заступник міністра вказує, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано, і Росія навмисне продовжує порушувати норми і принципи міжнародного права. МЗС закликає міжнародне співтовариство звернути увагу на невиконання Росією рішення Морського трибуналу.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявляв, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом. Раніше Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів.

У вересні Україна почала переговори щодо повернення захоплених Росією кораблів ВМС.

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