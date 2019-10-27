Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат

Украинская сторона ожидает передачи захваченных Россией кораблей у Керченского пролива в ноябре 2018 года. По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Об этом Полозов рассказал в комментарии "Крым.Реалии", передают Українські Новини.

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема – это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", – сообщил Полозов.

Как сообщали Українські Новини, Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей. В сентябре Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС. По мнению командира девизиона, экипаж должен прибыть на полуостров, вывести корабли в 12-мильную зону и перегнать в Украину.