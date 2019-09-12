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12 сентября 2019, четверг, 17:30 68
Силовые структуры 2019-09-12T17:30:44+03:00
Українські Новини
Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС, - командир дивизиона

Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС, - командир дивизиона

Захват украинских кораблей Россией в керченском проливе. Скриншот: kerchnettv/YouTube
Захват украинских кораблей Россией в керченском проливе. Скриншот: kerchnettv/YouTube

Командир дивизиона 3-х захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Денис Гриценко заявляет, что начаты переговоры об их возвращении, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, сейчас продолжаются переговоры по возврату катеров", - заявил капитан.

Гриценко считает, что РФ вернет катеры по примеру возврата украинских кораблей, захваченных во время аннексии Крыма в 2014 году, то есть экипаж прибудет на полуостров, выведет корабли в 12-мильную зону и перегонит в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам.

В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.

Ранее захваченные Россией украинские катера нашли спрятанными в глубине порта Керчи.

Больше новостей о: Корабли Керченский пролив нападение на украинские корабли украинские моряки

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