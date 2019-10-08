подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
08 октября 2019, вторник, 13:27 45
Политика мира 2019-10-08T13:57:16+03:00
Українські Новини
Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей

Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей

Керченский конфликт. Фото: ВМС Украины
Керченский конфликт. Фото: ВМС Украины

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Игорь Воронченко заявляет, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Воронченко сказал Українським Новинам.

По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - заявил он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Больше новостей о: Россия Керченский пролив Международный трибунал украинские моряки Керченский конфликт

Архив
Новости
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Спецусловия по цене на газ для Луганской ТЭС помогут сохранить стабильное электроснабжение в области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова Омельченко 13:55
Государственный бюджет потеряет 8 млрд гривен из-за "правки Холодова", - Воротин 13:48
Дом судьи Чаплинского райсуда Херсонской области Пилипенко подожгли 13:43
Количество волонтеров за год уменьшилось в два раза 13:42
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт, - министр экономики Милованов 09:02 Видео
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok