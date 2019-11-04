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04 ноября 2019, понедельник, 12:47 1306
Политика 2019-11-04T12:48:21+02:00
Українські Новини
Зеленский посетит Эстонию в конце ноября

Зеленский посетит Эстонию в конце ноября

Эстония, Рабочий визит, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, Урмас Рейнсалу
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетит Эстонию для проведения встреч с властями в конце ноября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве, передают Українські Новини.

"Эстонско-украинские двусторонние связи безоблачны. Но есть много сфер, где можно улучшить наше сотрудничество. Это будет обсуждаться во время президентской встречи, которая состоится в конце ноября", - сказал он.

В сентябре Президент Эстонии Керсти Кальюдайд посетила Киев с рабочим визитом и пригласила украинского Президента Владимира Зеленского посетить Таллин.

Как сообщали Українські Новини, Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября.

Ранее глава МВД Эстонии хотел добиться отмены безвиза для украинцев. В правительстве предположили, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

Также в столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

Больше новостей о: Эстония Рабочий визит Вадим Пристайко Владимир Зеленский Урмас Рейнсалу

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