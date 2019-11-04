Зеленский посетит Эстонию в конце ноября

Президент Владимир Зеленский посетит Эстонию для проведения встреч с властями в конце ноября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве, передают Українські Новини.



"Эстонско-украинские двусторонние связи безоблачны. Но есть много сфер, где можно улучшить наше сотрудничество. Это будет обсуждаться во время президентской встречи, которая состоится в конце ноября", - сказал он.



В сентябре Президент Эстонии Керсти Кальюдайд посетила Киев с рабочим визитом и пригласила украинского Президента Владимира Зеленского посетить Таллин.



Как сообщали Українські Новини, Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября.

Ранее глава МВД Эстонии хотел добиться отмены безвиза для украинцев. В правительстве предположили, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".



Также в столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог.



Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.