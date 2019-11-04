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04 ноября 2019, понедельник, 08:44 339
Силовые структуры 2019-11-04T08:44:30+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики стреляли из пулеметов и гранатометов: ранен боец ВСУ

На Донбассе боевики стреляли из пулеметов и гранатометов: ранен боец ВСУ

ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

В то время, как 3 ноября в Золотом начали процесс разминирования, за прошлые сутки на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранен один военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. У Песков и Пищевиков боевики ударили из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем. У Павлополя велся огонь из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Неподалеку Новолуганского велся огонь из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов. Вблизи Хутора Вольного боевики применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе Золотого (за пределами участка разведения) стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Еще три обстрела из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили возле Луганского. Вблизи Зайцев стреляли из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов, а неподалеку Южного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов. У Новозвановки применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов пострадал один военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Также ООС считает, что никакой угрозы из-за разведения войск для местного населения не существует.

Тем временем, боевики 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 2 ноября, двое украинских военнослужащих ранены.

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