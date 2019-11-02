Комитет Рады по нацбезопасности проведет заседание в Золотом

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября.Об этом сказал член комитета, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини."У нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет национальной безопасности и обороны", - сказал он.Арахамия отметил, что разведение войск около Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).Как сообщали Українськi Новини, в пятницу разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. Также Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.Тем временем штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.