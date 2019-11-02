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02 ноября 2019, суббота, 08:24 5
Политика 2019-11-02T08:25:26+02:00
Українські Новини
Комитет Рады по нацбезопасности проведет заседание в Золотом

Комитет Рады по нацбезопасности проведет заседание в Золотом

Комитет по нацбезопасности, золотое, Давид Арахамия, Разведение войск, Заседание комитета
Золотое. Фото: voi.com.ua
Золотое. Фото: voi.com.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября.

Об этом сказал член комитета, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"У нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Арахамия отметил, что разведение войск около Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.

Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Также Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

Тем временем штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.

Больше новостей о: Комитет по нацбезопасности золотое Давид Арахамия Разведение войск Заседание комитета

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