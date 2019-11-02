Комитет Рады по нацбезопасности проведет заседание в Золотом 08:24

Почти 80% украинцев выступают за разрешение внутренним переселенцам голосовать на всех выборах 08:10

Зарплата Авакова в новом правительстве значительно ниже, чем в прошлом 06:50 Документ

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика