Зеленский назначил черниговским губернатором Прокопенко

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Об этом говорится указе № 794 от 31 октября, передают Українськi Новини.



Указом №793 от 31 октября Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Черниговской обладминистрации Наталью Романову.

Прокопенко - бывший депутат Черниговского областного совета от фракции "Наш край".



Как сообщали Українськi Новини, 20 октября Кабмин одобрил назначение черниговским губернатором Прокопенко.



Ранее киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку. Вместо него Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова. Алексей Чернышов является легальным мультимиллионером, получает доходы от целого ряда компаний на Кипре и в Австрии, а также владеет богатой коллекцией дорогих часов, книг и картин.



Кроме того, Кабмин одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.



Тем временем Кабмин передумал назначать харьковским губернатором Кучера.



