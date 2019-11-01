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01 ноября 2019, пятница, 18:52 62
Политика 2019-11-01T18:53:54+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил черниговским губернатором Прокопенко

Зеленский назначил черниговским губернатором Прокопенко

Чернигов, Андрей Прокопенко, Владимир Зеленский, Председатель Черниговской области
Андрей Прокопенко. Фото: Facebook/Андрей Прокопенко
Андрей Прокопенко. Фото: Facebook/Андрей Прокопенко

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Об этом говорится указе № 794 от 31 октября, передают Українськi Новини.

Указом №793 от 31 октября Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Черниговской обладминистрации Наталью Романову.
Прокопенко - бывший депутат Черниговского областного совета от фракции "Наш край".

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября Кабмин одобрил назначение черниговским губернатором Прокопенко.

Ранее киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку. Вместо него Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова. Алексей Чернышов является легальным мультимиллионером, получает доходы от целого ряда компаний на Кипре и в Австрии, а также владеет богатой коллекцией дорогих часов, книг и картин. 

Кроме того, Кабмин одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.

Тем временем Кабмин передумал назначать харьковским губернатором Кучера. 

Больше новостей о: Чернигов Андрей Прокопенко Владимир Зеленский Председатель Черниговской области

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