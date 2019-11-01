Радуцкий подтвердил правдивость переписки, где он говорил о зарплатах в конвертах для депутатов "Слуги народа"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") прокомментировал переписку с пранкером Джокером о деньгах депутатам от "Слуги народа" в конвертах, отметив, что такой разговор действительно был.

Об этом Радуцкий рассказал в комментарии журналистам.

"Я не отказываюсь, что такой разговор у нас была. Даже больше вам скажу. Я сегодня утром написал "Доброе утро", я хочу этого человека пригласить на работу", - сказал депутат.

Радуцкий показал свой телефон, где номер был подписан как "хз", отметив, что не знает, кто этот человек, хотя и предполагает, что это может быть кто-то знакомый, поскольку номер был у него записан.

"Смотрите, у меня в памяти телефона был этот номер, я не знал, кто это, он у меня так и обозначен", - сказал он

"Я решил, что это кто-то из моих знакомых, а понимая, что идет атака сейчас на фракцию, а она идет с первого дня, мне даже интересно стало. После первого "идем кофе пить", ну как я могу сказать человеку, не пойдем? Пойдем кофе пить. Сказал, что у нас турборежим, это невозможно сделать в рабочее время", - отметил Радуцкий.

По словам депутат, пранкер не может опубликовать другую переписку, поскольку больше ничего не было. Первое сообщение было отправлено 17 сентября, а последнее - 23 сентября.

Радуцькаий заявил, что ему нужен такой человек в команду, и он готов взять к его в пиарщики отметив, что этот человек очень талантливый.

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Как сообщали Українські Новини, ранее пранкер под ником "Джокер" разыграл депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Богдан Яременко извинился за свой скандал, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час. Также журналисты обнародованы другие переписки Яременко с девушками.