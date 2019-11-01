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01 ноября 2019, пятница, 16:38 76
Верховная Рада и партии 2019-11-01T16:42:19+02:00
Українські Новини
Радуцкий подтвердил правдивость переписки, где он говорил о зарплатах в конвертах для депутатов "Слуги народа"

Радуцкий подтвердил правдивость переписки, где он говорил о зарплатах в конвертах для депутатов "Слуги народа"

Депутаты, Михаил Радуцкий, Слуга народа, пранкер Джокер

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") прокомментировал переписку с пранкером Джокером о деньгах депутатам от "Слуги народа" в конвертах, отметив, что такой разговор действительно был.

Об этом Радуцкий рассказал в комментарии журналистам.

"Я не отказываюсь, что такой разговор у нас была. Даже больше вам скажу. Я сегодня утром написал "Доброе утро", я хочу этого человека пригласить на работу", - сказал депутат.

Радуцкий показал свой телефон, где номер был подписан как "хз", отметив, что не знает, кто этот человек, хотя и предполагает, что это может быть кто-то знакомый, поскольку номер был у него записан.

"Смотрите, у меня в памяти телефона был этот номер, я не знал, кто это, он у меня так и обозначен", - сказал он

"Я решил, что это кто-то из моих знакомых, а понимая, что идет атака сейчас на фракцию, а она идет с первого дня, мне даже интересно стало. После первого "идем кофе пить", ну как я могу сказать человеку, не пойдем? Пойдем кофе пить. Сказал, что у нас турборежим, это невозможно сделать в рабочее время", - отметил Радуцкий.

По словам депутат, пранкер не может опубликовать другую переписку, поскольку больше ничего не было. Первое сообщение было отправлено 17 сентября, а последнее - 23 сентября.

Радуцькаий заявил, что ему нужен такой человек в команду, и он готов взять к его в пиарщики отметив, что этот человек очень талантливый.

Как сообщали Українські Новини, ранее пранкер под ником "Джокер" разыграл депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

 Богдан Яременко извинился за свой скандал, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час. Также журналисты обнародованы другие переписки Яременко с девушками. 

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