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31 жовтня 2019, четвер, 14:11 25
Верховна Рада і партії 2019-10-31T14:12:53+02:00
Українські Новини
Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій

Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету через повій

Слуга народу, звільнення, Давид Арахамія, Богдан Яременко, Рада 9 скликання, Повія
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія винесе питання санкцій проти члена фракції Богдана Яременка і виступає за його відставку з посади голови міжнародного комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що є 3 шляхи вирішення цього питання. Можуть бути, потенційних. 1-й шлях - пан Яременко йде з посади глави комітету. 2-й шлях, більш суворий - пан Яременко йде з фракції. 3-й шлях, зовсім суворий - пан Яременко складає мандат. 3 можуть бути потенційних рішення. Не може бути такого: давайте зробимо вигляд, що нічого не було", - сказав Арахамія.

Голова фракції особисто виступає за те, щоб Яременко пішов з посади голови комітету і вважає, що інцидент не підірвав імідж України та комітету парламенту на міжнародній арені.

"Я підтримав би, напевно, перший варіант, тому що це була особиста переписка, так чи інакше. Це не була політична історія, тому я думаю, що перший варіант особисто задовольнив би мене", - зазначив політик.

За його словами, фракція має намір зібратися у п'ятницю після засідання Ради, де буде винесе це питання.

Як повідомляли Українські Новини, депутата Яременка викрили в тому, що він знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину.


Пізніше Яременко визнав, що замовляв повію в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією".

Також Яременка спіймали на ще двох листуваннях - він розповідав, що одружений, а другий питав, скільки їй потрібно грошей в місяць.

Крім того, Яременко звинуватив журналістів в тому, що вони не перевірили факти його листування.

Тим часом Яременко змусив вибачитися пранкер.

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