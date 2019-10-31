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31 жовтня 2019, четвер, 12:05 34
Президент 2019-10-31T15:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський очікує початку розведення військ біля Петровського на Донбасі 4 листопада

Зеленський очікує початку розведення військ біля Петровського на Донбасі 4 листопада

Президент України, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Розведення сил, формула Штайнмайєра, Петровське
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після того, як у Золотого Луганської області розвели війська, Президент Володимир Зеленський очікує початку розведення військ у Петровського (Донецька область) 4 листопада.

Про це він сказав під час зустрічі совсместно з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенсом Столтенбергом зі ЗМІ у Києві, передають Українські Новини.

"Якщо буде все безпечно і в Петровському протягом тижня, ви знаєте, що 7 днів повинна бути тиша, 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення сил і в Петровському", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що умовою зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) було підтвердження тексту так званої "формули Штайнмайєра" і розведення військ у Золотому і Петровському.

Зеленський висловив упевненість, що зустріч лідерів країн "нормандському форматі" відбудеться, якщо всі сторони прагнуть зустрітися, і головним результатом такої зустрічі повинно бути досягнення домовленості про припинення війни на Донбасі.

Раніше Українські Новини писали, хто наполіг на розведенні сил і що це означає для України, а також що відомо про шахтарське містечко на Донбасі Золоте.

Тим часом Москва зраділа розведенню військ у Золотому.

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