Отвод войск на Донбассе: кто настоял на разведении сил и что это значит для Украины

Во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Украинская армия и боевики "ЛНР" должны отойти со своих позиций на один километр вглубь территории. Почему так происхид и что это значит расскажут Українські Новини.

Штаб ООС заверил, что отвод войск не ослабит оборонных возможностей украинских подразделений, а власть примет все необходимые меры для защиты местного населения.

Почему разводят войска?

Главный фактор разведения - международный. Лидеры Германии, Франции и сам Зеленский настаивали на встрече в "нормандском формате", которая, по их словам, решит судьбу конфликта на Донбассе.

Россия же требовала выполнить перед этим договоренности 2016 года – обмен пленными, принятие "формулы Штайнмайера" и разведение сил.

В последние две недели, резко усилилось европейское давление на Украину, чтобы она выполнила взятые в Минске обязательства. Альтернативой могло стать обвинение Украины в срыве мирного процесса уже на Западе.

Что это значит?

По словам полковника Александра Борщевского, разведение означает:

1. Увелечение расстояние между войсками - между сторонами конфликта будет не 600−700 м, как это было до отвода, а 2 км.

2. Создана зона безопасности 1×1км для обеспечения безопасности людей в случае открытия там КПВВ.

3. Никакие территории не сдаются, но военнослужащие друг друга не будут видеть, и поэтому обстрелы здесь прекратятся.

Как сообщали Українські Новини, разведение войск должны были начать 7 октября, но так и не начали из-за обстрелов. Позже, 10 октября в Золотое приехали ветераны полка "Азов" и заявили, что сами займут оборону, если украинская армия оставит свои позиции.

Через несколько дней ветераны войны провели в Киеве марш "Нет капитуляции!", где они протестовали против "формулы Штайнмайера".

В конце октября Владимир Зеленский сам приехал в Золотое, где провел два дня. Двадцать шестого октября на окраине Золотого к президенту подошел Денис Янтарь, ветеран войны, который руководит отделением партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. Вскоре между ними разгорелся скандал.

27 октября глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий поставил Зеленскому ультиматум, после того как Президент пообещал "выбросить" добровольцев из Золотого.

29 октября штаб ООС сообщил, что Украина начала отводить войска в районе Золотого.