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31 жовтня 2019, четвер, 10:34 18
Фінанси 2019-10-31T11:15:01+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в останній жовтневий день

Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в останній жовтневий день

Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні, Київські обмінники
Долари.
Долари.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 жовтня на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,19 коп. до 27,4165 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,77% до 27,9235 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7355 25,0894 27,4165 27,9235 3,51 3,99
Максимальний 24,9200 25,4500 27,6000 28,3000 3,84 5,00
Мінімальний 24,3000 24,9400 27,0000 27,6500 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року. Також Національний банк України дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень. Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 жовтня, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Тим часом Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020 рік.

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