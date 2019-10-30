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30 жовтня 2019, середа, 19:17 29
Верховна Рада і партії 2019-10-30T19:27:54+02:00
Українські Новини
Яременко, який потрапив у секс-скандал, вибачився перед Зеленським і видалив пост з "відмазкою"

Яременко, який потрапив у секс-скандал, вибачився перед Зеленським і видалив пост з "відмазкою"

Секс-скандал, Слуга народу, Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, листування якого з повією викликало резонанс, заявив, що не всі рішення бувають однаково вдалими. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він видалив пост, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм.

Депутат зазначив, що хоче вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми.

Зокрема, він вибачився перед Президентом Володимиром Зеленським, своєю дружиною і дітьми.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Богдан Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

Також Яременко звинуватив журналістів в неперевірених фактах перед публікацією його листування.

Пізніше Яременко заявив, що замовляв повій в Раді, але це "була сфабрикована провокація".

А тим часом соцмережі висміяли відмазку Яременка.

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